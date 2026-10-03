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Царьград

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Котёнок из Ростовской области выставлен на продажу за 100 млн рублей

Котёнок из Ростовской области выставлен на продажу за 100 млн рублей

В Ростовской области владелица беспородного котёнка назначила за него цену в 100 миллионов рублей, что стало рекордным предложением на региональном рынке кошачьих.

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