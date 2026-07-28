БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Голодные беглецы потянулись в Россию — и их тут неплохо кормят

Голодные беглецы потянулись в Россию — и их тут неплохо кормят

Госдума обещает оставить релокантов-клеветников без недвижимости и счетов в России Светлана Гомзикова Фото: Софья Сандурская/ТАСС Материал комментируют: Владимир Шаповалов В среду, 22 июля, Госдума рассмотрит во втором чтении ряд законопроектов о новых ограничениях в отношении тех, кого у нас нейтрально именуют релокантами.

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