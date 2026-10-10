Семья Арендаренко раскрыла секреты успеха юным журналистам Кубани

В краснодарской «Медиашколе Олеси Московцевой «ПРОФИ ДЕТИ» воспитанники в формате пресс-конференции пообщались с Андреем Арендаренко, возглавляющим медиахолдинг «Кубань сегодня», и его супругой Инной — адвокатом и основателем юридической компании «Золотое правило».