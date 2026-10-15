Начальник генерального штаба Чехии Мирослав Главач утверждает, что Россия якобы может совершить «частичное нападение» на одну из стран НАТО, чтобы проверить решимость военного блока.
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