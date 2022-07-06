Мотивация к сопротивлению украинских солдат находится в их аптечках

Российские и луганские части освободили практически всю территорию Луганской Народной Республики. Наступающим военным достаются новые поселки и города, трофеи, а также опыт боевых действий с украинской армией, для которой высокие потери — это, видимо, запланированная переменная Фото: © РИА Новости, Константин Михальчевский В санатории под только что освобожденным поселком Приволье в Луганской Народной Республике бойцы «Ахмата» вытряхивают на землю из пакета с надписью «Паляниця.