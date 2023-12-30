В России может появиться реестр Telegram-блогеров. Чтобы отличать их от мошенников

Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) намерена обратиться к администрации Telegram c предложением контролировать аккаунты в мессенджере и помечать, какой появился первым и является оригинальнымКак сообщают «Известия», в АРФГ обратились «ведущие российские блогеры в области финансов и инвестиций» и пожаловались, что мошенники в Telegram создают поддельные каналы и обманывают пользователей.