Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что Россия, предлагая формулу окончания конфликта, может стать главным миротворцем, что может привести к награждению президента РФ Владимира Путина Нобелевской премией мира.
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