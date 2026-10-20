Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, 1 августа 2024 года © РИА НовостиДзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, в результате которого погибли 11 человек.