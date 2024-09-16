Госдума рассмотрит законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок 

По его словам, данный законопроект разработан для того, чтобы «обеспечить большую прозрачность в предоставлении платных услуг цифровых сервисов и платформ для граждан», как он отметил в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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