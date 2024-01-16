Бизнесмен из Южноуральска ответит в суде за падение ребенка в детском парке

Уголовное дело о ЧП в детском парке Южноуральска направили в суд Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в Южноуральске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.