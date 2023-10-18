Представитель Белого дома заявил о необходимости выделения дополнительных средств на поддержку Украины и Израиля, так как оба конфликта затянутся

Несмотря на очевидные проблемы, связанные с непозволительно высокими расходами, которые уже чуть было не привели к так называемому шатдауну правительства США, в администрации Белого дома уверены, что смогут продолжать оказывать поддержку одновременно Украине и Израилю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии