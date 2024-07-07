Пронько: Госдума ответила на скандал с "Госдурой"

Владимир Соловьев

"Госдура" понимает, на кого у следствия есть списки "дураков" вместе с их подельниками на "посадку". И не только у следствия есть "спецучёт" - у всех правоохранителей. Попытаются убедить Президента не делать из этого проблему: мы едины, как вся ЕР! И 100% убедят!