Страна и люди
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Страна и люди

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Пронько: Госдума ответила на скандал с "Госдурой"

Пронько: Госдума ответила на скандал с "Госдурой"

Коллаж Царьграда  Итак, состоялось первое пленарное заседание Госдумы после разразившегося скандала из-за процитированного главой СК комментария из соцсетей по поводу "Госдуры".

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Комментарии
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N
Nata
Разогнать этих присосавшихся паразитов. Совсем края потеряли.
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12 час.
Владимир Соловьев
&quot;Госдура&quot; понимает, на кого у следствия есть списки &quot;дураков&quot; вместе с их подельниками на &quot;посадку&quot;. И не только у следствия есть &quot;спецучёт&quot; - у всех правоохранителей. Попытаются убедить Президента не делать из этого проблему: мы едины, как вся ЕР! И 100% убедят!
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12 час.

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