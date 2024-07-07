Коллаж Царьграда Итак, состоялось первое пленарное заседание Госдумы после разразившегося скандала из-за процитированного главой СК комментария из соцсетей по поводу "Госдуры".
Пронько: Госдума ответила на скандал с "Госдурой"
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Nata
Разогнать этих присосавшихся паразитов. Совсем края потеряли.
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12 час.
Владимир Соловьев
"Госдура" понимает, на кого у следствия есть списки "дураков" вместе с их подельниками на "посадку". И не только у следствия есть "спецучёт" - у всех правоохранителей. Попытаются убедить Президента не делать из этого проблему: мы едины, как вся ЕР! И 100% убедят!
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12 час.
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