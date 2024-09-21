Bandai Namco выпустит Naruto: Ultimate Ninja Storm на Android и iOS с улучшениями в игровом процессе ...

Bandai Namco выпустит Naruto: Ultimate Ninja Storm на Android и iOS с улучшениями в игровом процессеИздатель Bandai Namco объявил о выходе файтинга Naruto: Ultimate Ninja Storm на Android и iOS уже 25 сентября текущего года.
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