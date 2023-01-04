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Инфантино ответил на критику из-за фото у гроба Пеле: «Его бывшие партнеры не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон и сфотографировал нас всех»

Джанни Инфантино отреагировал на критику из-за селфи рядом с гробом Пеле. Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря.

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