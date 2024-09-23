Архангелогородка перевела телефонным мошенникам 2,4 миллиона рублей

66-летняя жительница столицы Поморья рассказала полицейским, что аферисты позвонили ей через мессенджерНа днях ей стали поступать странные звонки с неизвестных телефонных номеров — от «сотрудников силовых ведомств».
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