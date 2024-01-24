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Русская весна

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Воздушный бой: дрон Армии России против украинской «Бабы Яги» (ВИДЕО)

Воздушный бой: дрон Армии России против украинской «Бабы Яги» (ВИДЕО)

Дрон Армии России атаковал украинский беспилотник «Баба Яга» на фронте под Артёмовском. Бойцы 102-го полка обнаружили в воздухе тяжёлый вражеский дрон-бомбардировщик, который намеревался атаковать наши позиции.

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