В России прошло обсуждение новой системы дополнительных пенсионных накоплений.

Александр Иноземцев

Инициатива ХОРОШАЯ! Правда, как говорится, "бородатая", ибо корпоративные договоры предприятия с НПФ практиковались уже в прошлом веке, начиная с 1994 года. Наконец созрели: обязать предпринимателей обеспечить своих сотрудников денежным вспоможением при выходе на пенсию. Однако, "ухабов" достаточно... --- НАПРИМЕР, абзац из обсуждаемой статьи: "Одним из возможных элементов системы могут стать налоговые стимулы. Научный сотрудник Института Гайдара Ангелина Шпилевая пояснила, что при освобождении взносов в УПП от страховых отчислений такой пенсионный бонус обойдется работодателю дешевле прибавки к зарплате. Для начисления сотруднику дополнительных 5 тыс. рублей компании потребуется около 6,5 тыс. рублей с учетом страховых взносов, а после НДФЛ работник получит 4,35 тыс. рублей. При перечислении 5 тыс. рублей в УПП вся сумма поступит на пенсионный счет, но воспользоваться ею сотрудник сможет только в будущем". --- Звучит обещающе..., НО! гражданка Ангелина Шпилевая "забыла" сказать, что с суммы получаемой сотрудником (пенсионером) в будущем возьмут НДФЛ 😂