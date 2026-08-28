Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 817 подписчиков

В России прошло обсуждение новой системы дополнительных пенсионных накоплений.

В России прошло обсуждение новой системы дополнительных пенсионных накоплений.

Негосударственные пенсионные фонды предложили создать в России механизм дополнительной пенсии с совместными взносами работодателей и сотрудников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Иноземцев
Инициатива ХОРОШАЯ! Правда, как говорится, &quot;бородатая&quot;, ибо корпоративные договоры предприятия с НПФ практиковались уже в прошлом веке, начиная с 1994 года. Наконец созрели: обязать предпринимателей обеспечить своих сотрудников денежным вспоможением при выходе на пенсию. Однако, &quot;ухабов&quot; достаточно... --- НАПРИМЕР, абзац из обсуждаемой статьи: &quot;Одним из возможных элементов системы могут стать налоговые стимулы. Научный сотрудник Института Гайдара Ангелина Шпилевая пояснила, что при освобождении взносов в УПП от страховых отчислений такой пенсионный бонус обойдется работодателю дешевле прибавки к зарплате. Для начисления сотруднику дополнительных 5 тыс. рублей компании потребуется около 6,5 тыс. рублей с учетом страховых взносов, а после НДФЛ работник получит 4,35 тыс. рублей. При перечислении 5 тыс.  рублей в УПП вся сумма поступит на пенсионный счет, но воспользоваться ею сотрудник сможет только в будущем&quot;. --- Звучит обещающе..., НО! гражданка Ангелина Шпилевая &quot;забыла&quot; сказать, что с суммы получаемой сотрудником (пенсионером) в будущем возьмут НДФЛ 😂
Ответить
4 н.