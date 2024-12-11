Метеоролог рассказал, когда в Татарстане ожидается сильный снегопад

В Татарстане 12 декабря ожидается очередной сильный снегопад. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, передает газета «Челнинские известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии