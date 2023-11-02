Постпред России в ООН: Израиль де-юре является государством, оккупирующим чужую территорию

Операция ЦАХАЛ «Железные мечи» в секторе Газа продолжается. Буквально вчера глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ прорвал первую линию обороны ХАМАС в Газе и полон решимости уничтожить террористов.
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