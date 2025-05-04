Восточный гороскоп на неделю с 5 по 11 мая 2025 года: советы, которые помогут привлечь удачу Елена ГалицкаяМай вступил в свои права, и энергетика последнего весеннего месяца уже ощущается во всем: в погоде, настроении, желаниях.
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