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Вечерний Новосибирск

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Космонавт Анна Кикина поздравила новосибирских школьников с МКС

Космонавт Анна Кикина поздравила новосибирских школьников с МКС

В своём обращении они отметили, что 2026-й — особенный год: исполнилось 65 лет со дня первого полёта человека в космос.

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