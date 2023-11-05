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18-летняя студентка впервые участвовала в выборах акима Бейнеуского района

18-летняя студентка впервые участвовала в выборах акима Бейнеуского района

Выборы акима Бейнеуского района продолжаются. В числе избирателей и местная жительница Асем Нагидуллакызы, которой в этом году исполнилось 18 лет, и эти выборы для неё первые, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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