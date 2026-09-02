Рынок облигаций под давлением: доходность бьёт рекорды последних 20 лет

Доходность мировых облигаций достигла максимальных значений почти за два десятилетия. В частности, доходность 10‑летних государственных облигаций Японии впервые с 1996 года поднялась до 3%, доходность 30‑летних бумаг Великобритании обновила максимум с 1998 года, а доходность двухлетних казначейских облигаций США достигла 4,37% — это пиковый уровень с февраля 2025 года.
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