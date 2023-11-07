Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай за последние десять лет приобрел глобальную сеть стратегически важных портов, и это беспокоит США

Китай за последние десять лет приобрел глобальную сеть стратегически важных портов. За это время, инвестируя в транспортную инфраструктуру, Пекин значительно улучшил свой доступ к мировым рынкам в рамках проекта «Морской Шелковый путь XXI века» (МШП), пишет Washington Post.

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