Китай за последние десять лет приобрел глобальную сеть стратегически важных портов, и это беспокоит США

Китай за последние десять лет приобрел глобальную сеть стратегически важных портов. За это время, инвестируя в транспортную инфраструктуру, Пекин значительно улучшил свой доступ к мировым рынкам в рамках проекта «Морской Шелковый путь XXI века» (МШП), пишет Washington Post.
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