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FiNE NEWS

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Захарова рекомендовала главе МИД Франции обратиться к внуку де Голля для получения информации о России

Захарова рекомендовала главе МИД Франции обратиться к внуку де Голля для получения информации о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на высказывания главы МИД Франции рекомендовала ему обратиться за информацией о России к внуку Шарля де Голля.

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