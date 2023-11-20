В Тюменской области трое детей погибли в пожаре в деревянном доме, возбуждено уголовное дело

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара троих детей. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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