Силы ПВО РФ сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

В ночь на 22 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат и переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской и Ростовской областями.