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Силы ПВО РФ сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

Силы ПВО РФ сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

В ночь на 22 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат и переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской и Ростовской областями.

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