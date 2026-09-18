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Отец Малкина в шутку попросил Овечкина не огорчать голами «Питтсбург»

Отец Малкина в шутку попросил Овечкина не огорчать голами «Питтсбург»

Владимир Малкин, отец форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в шутку просил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в предстоящем сезоне не забивать в ворота «пингвинов».

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