В Суздале отремонтируют реабилитационный центр для несовершеннолетних

Во Владимирской области отремонтируют реабилитационный центр для несовершеннолетних. Согласно информации с сайта госзакупок, министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области выставило на торги работы по текущему ремонту помещений первого и второго этажей здания ГКУСО ВО "Суздальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".