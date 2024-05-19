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Владимирские новости

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В Суздале отремонтируют реабилитационный центр для несовершеннолетних

В Суздале отремонтируют реабилитационный центр для несовершеннолетних

Во Владимирской области отремонтируют реабилитационный центр для несовершеннолетних. Согласно информации с сайта госзакупок, министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области выставило на торги работы по текущему ремонту помещений первого и второго этажей здания ГКУСО ВО "Суздальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".

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