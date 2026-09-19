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Татар-информ

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Минцифры РТ: за последние сутки успешно предотвращены 937 попыток взлома

Минцифры РТ: за последние сутки успешно предотвращены 937 попыток взлома

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В Татарстане за последние сутки зафиксированы и успешно предотвращены 937 попыток взлома интернет-ресурсов правительства, а также 158 случаев удаленного запуска вредоносных программ на серверах.

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