Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В ЯНАО с помощью платформы Сферум создают единое образовательное пространство

В ЯНАО с помощью платформы Сферум создают единое образовательное пространство

Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум и компания «ИРТех» провели интеграцию на Ямале сервиса коммуникаций и автоматизированной системы управления региональной сферой образования, созданной на базе систем «Сетевой город.

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