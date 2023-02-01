В ЯНАО с помощью платформы Сферум создают единое образовательное пространство

Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум и компания «ИРТех» провели интеграцию на Ямале сервиса коммуникаций и автоматизированной системы управления региональной сферой образования, созданной на базе систем «Сетевой город.
Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум и компания «ИРТех» провели интеграцию на Ямале сервиса коммуникаций и автоматизированной системы управления региональной сферой образования, созданной на базе систем «Сетевой город.
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