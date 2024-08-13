Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Второй Курск для Путина и третий для России

Второй Курск для Путина и третий для России

Юрий Кот За последнее столетие Курск уже дважды всплывал в истории России в самые поворотные точки истории.

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Комментарии
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Александр
Кот очень часто несёт откровенный бред.
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12 час.
Сергей Безон
Забыл дополнить автор, в книге Махабхарата, на реке Кура, в Курской долине, была битва между войском Кришны и госизменниками. Так что что-то есть сакральное в этом месте.
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11 час.
Dkflbvbh Xthtlybxtyrj
Ведь кто то им доложил самые слабые места на границе
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10 час.

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