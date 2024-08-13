Юрий Кот За последнее столетие Курск уже дважды всплывал в истории России в самые поворотные точки истории.
Второй Курск для Путина и третий для России
Комментарии
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Александр
Кот очень часто несёт откровенный бред.
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12 час.
Сергей Безон
Забыл дополнить автор, в книге Махабхарата, на реке Кура, в Курской долине, была битва между войском Кришны и госизменниками. Так что что-то есть сакральное в этом месте.
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11 час.
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Ведь кто то им доложил самые слабые места на границе
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10 час.
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