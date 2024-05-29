На СВО погиб 31-летний житель Пермского края Михаил Архипов

Мужчина скончался 3 мая, не дожив всего 11 дней до своего дня рождения.Администрация Александровского округа сообщила о гибели 31-летнего жителя Пермского края Михаила Архипова в ходе специальных военных операций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии