Политика как он...
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Политика как она есть

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Арестович* раскрыл чудовищный смертоносный план украинской разведки

Арестович* раскрыл чудовищный смертоносный план украинской разведки

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) признался, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) готовил план подрыва всех атомных электростанций страны, чтобы погибнуть, но нанести непоправимый ущерб России.

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Комментарии
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W
Walery
Планами штатов предусматриваются варианты навредить России так дабы ей уже голову не поднять или полностью как Гренландию превратить хохландию в американский штат... со своим внутренним (Черным)  морем.
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16 час.
Гарибян Сусанна
Не на тех нацелились, пусть свои проблемы решают, а уж мы сами со своими разберёмся, в том числе и в хохляндии.
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11 час.
Karmadon
Эти способны...
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6 час.
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