Арестович* раскрыл чудовищный смертоносный план украинской разведки

Планами штатов предусматриваются варианты навредить России так дабы ей уже голову не поднять или полностью как Гренландию превратить хохландию в американский штат... со своим внутренним (Черным) морем.

Гарибян Сусанна

Не на тех нацелились, пусть свои проблемы решают, а уж мы сами со своими разберёмся, в том числе и в хохляндии.