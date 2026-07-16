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Пыль из Сахары загрязнила Британию

Пыль из Сахары загрязнила Британию

Исследователи из Института Пауля Шеррера установили, что за последние десять лет содержание сахарской пыли в воздухе Великобритании возросло на 50%, что привело к учащению так называемых «кровавых дождей» .

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