Пыль из Сахары загрязнила Британию

Исследователи из Института Пауля Шеррера установили, что за последние десять лет содержание сахарской пыли в воздухе Великобритании возросло на 50%, что привело к учащению так называемых «кровавых дождей» .
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