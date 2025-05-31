Экономист Джеффри Сакс: Санкции не ослабили, а укрепили российскую экономику

Американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс в интервью ТАСС заявил, что западные санкции, введённые против России, не достигли своей цели – разрушения экономики.
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