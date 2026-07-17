Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского

"Непереназначение", а по факту увольнение теперь уже бывшего главы Минобороны Украины Федорова – чрезвычайно интересный кейс, в котором совершенно по-шекспировски переплетаются чистый криминал, эпические интриги, худшие человеческие пороки, исторические прецеденты и современная социальная психология.