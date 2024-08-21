Казахстан ответил на критику Лукашенко

МИД Казахстана в ответ на критику Лукашенко призвал Минск к объективности Белоруссии следует объективно оценивать позицию Казахстана «в отношении текущих процессов», заявил замглавы казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу в ходе встречи с белорусским послом Павлом Утюпиным.
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