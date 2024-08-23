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Петербургский дневник

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Аналитики рассказали, что покупали россияне на летней распродаже одежды

Аналитики рассказали, что покупали россияне на летней распродаже одежды

Продажи обуви подскочили почти в два раза Анализ спроса на одежду, обувь и аксессуары во время летней распродажи в онлайн-магазинах с 1 июля по 15 августа 2023 и 2024 годов показал, что число покупок одежды и обуви выросло на 25% год к году, оборот увеличился на 36%, а средний чек стал на 9% больше и составил 9 660 рублей, рассказали РИАМО в ЮMoney и Lamoda.

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