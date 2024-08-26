Paddy Power выплатил все ставки на вылет «Эвертона» из АПЛ. Клуб проиграл два матча на старте сезона с общим счетом 0:7

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«Эвертон» проиграл «Тоттенхэму» (0:4) и «Брайтону» (0:3) на старте сезона АПЛ. После матча 2-го тура с «Тоттенхэмом» британский букмекер Paddy Power рассчитал все ставки на вылет «Эвертона» выигрышем.