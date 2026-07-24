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Карта: где в Европе к 2100 году сильнее всего пострадает сельское хозяйство от изменения климата

Карта: где в Европе к 2100 году сильнее всего пострадает сельское хозяйство от изменения климата

Карта: где в Европе к 2100 году сильнее всего пострадает сельское хозяйство от изменения климата / © CADI Инструмент CADI (Climate-Induced Agricultural Decline Index) создали ученые из Института экономического анализа (IAE), входящего в состав Национального исследовательского совета Испании (CSIC).

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