Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мобилизованного с гепатитом C и ранением легкого снова отправляют на линию соприкосновения — в «шторма»

Мобилизованного с гепатитом C и ранением легкого снова отправляют на линию соприкосновения — в «шторма»

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Телеграм канал  «Осторожно, новости» рассказывает важные новости России за неделю  про историю двух мобилизованных мужчин из Нижнего Новгорода, которые были направлены в зону боевых действий, несмотря на их тяжелое состояние здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх