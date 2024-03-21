Готовившего диверсию против военных россиянина задержали под Белгородом

В Белгородской области задержан россиянин, который по заданию «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещен) готовил диверсионно-террористические акты против военных.
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