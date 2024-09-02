Эти сборные любят атаковать.Действующий чемпион Европы едет в Белград. Делаем прогноз на матч с приятным коэффициентом, знакомимся с мнением букмекеров и рассказываем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.
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