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Танковый фестиваль «Броня Танкограда» пройдёт на полигоне ЦВО в Челябинской области

Танковый фестиваль «Броня Танкограда» пройдёт на полигоне ЦВО в Челябинской области

Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда-2021" пройдёт на 255 межвидовом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в субботу 11 сентября в Челябинской области.

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