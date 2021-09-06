Танковый фестиваль «Броня Танкограда» пройдёт на полигоне ЦВО в Челябинской области

Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда-2021" пройдёт на 255 межвидовом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в субботу 11 сентября в Челябинской области.
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