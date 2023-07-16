Пригожин отказался переформатировать военную компанию

Генералам боком не вылезет никогда. Они всё продумали для себя и всё предусмотрели для себя любимых. Умные люди наши генералы; дураков среди них нет. А вот населению естественно это будет обязательно "боком". Так всегда, за всё расплачивается население-народ. Это при Сталине ИВ ещё мог какой-нибудь генерал получить по заслугам, расплатиться. Однако после его убийства, т.е. с 53-его года, а точнее после 20-ого съезда КПСС - генералы неприкасаемые.

Гарибян Сусанна

Если вагнеровцы патриоты своей страны, они с поля боя не уйдут и воевать за страну будут. А если уйдут, то это чужие люди, главное для которых не честь и достоинство, а деньги. Я отношусь к ним с уважением, как к настоящим воинам, не как к "обиженкам" и думаю, что они примут правильное решение. Но по факту: никаких частных военных компаний в стране быть не должно, это крайне опасно и для государства и для населения страны.