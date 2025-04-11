Брянцы в мае заплатят больше обычного за мясо и туризм

Цены на мясную продукцию и туристические поездки традиционно вырастут с наступлением теплого сезона. Эксперты отмечают, что подорожание затронет как зарубежные, так и внутренние направления, а также повлияет на стоимость популярных продуктов.
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