Ирина Хакамада — о несостоявшемся браке в 14 лет: «У него была традиция — жениться на подростках»

У Ирины Хакамада достаточно бурная личная жизнь. Писательница была замужем 4 раза. Она признается, что каждый мужчина дарил ей колоссальную любовь и энергию, однако у нее всегда пропадал интерес к мужчинам.
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