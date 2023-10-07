Popcaketv
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Popcaketv

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Ирина Хакамада — о несостоявшемся браке в 14 лет: «У него была традиция — жениться на подростках»

Ирина Хакамада — о несостоявшемся браке в 14 лет: «У него была традиция — жениться на подростках»

У Ирины Хакамада достаточно бурная личная жизнь. Писательница была замужем 4 раза. Она признается, что каждый мужчина дарил ей колоссальную любовь и энергию, однако у нее всегда пропадал интерес к мужчинам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх