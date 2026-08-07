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Аргументы недели

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ФАО объяснила рост мировых цен на продовольствие жарой и подорожанием топлива

ФАО объяснила рост мировых цен на продовольствие жарой и подорожанием топлива

Мировые цены на продукты питания продолжают ползти вверх. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле индекс продовольственных цен вырос до 131,1 пункта, что на 0,6 процента выше июньского показателя и на один процент превышает уровень прошлого года.

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