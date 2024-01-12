AC: Европе придется создать коллективный ядерный арсенал против РФ

Экс-советник президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана Даг Бэндоу сообщил, что для того, чтобы получить шансы в противостоянии с РФ, государствам Североатлантического альянса в Европе предстоит создать общие ядерные силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии